TikTok Party

ТикТок — социальная сеть, которая была признана самой быстрорастущей по число скачиваний приложением 2019 Года. Согласно статистике, средний возраст пользователей составляет 10-16 лет. Среди подростков тикток популярен тем, что в этом приложении легко можно снять танцевальное видео, а также просто можно следить за своими кумирами, которых с каждым днём в тиктоке становится все больше

Мы молодая команда ведущих, а значит лучше остальных в современных трендах. Многие из них мы адаптировали под программу «Вечеринка в стиле ТikTok party”.

Главные Преимущества нашей программы: