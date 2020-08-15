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TikTok Party

Ведущий программы - ТИКТОКЕР с аудиторией более 170.000 подписчиков

ТикТок — социальная сеть, которая была признана самой быстрорастущей по число скачиваний приложением 2019 Года. Согласно статистике, средний возраст пользователей составляет 10-16 лет. Среди подростков тикток популярен тем, что в этом приложении легко можно снять танцевальное видео, а также просто можно следить за своими кумирами, которых с каждым днём в тиктоке становится все больше😄

Мы молодая команда ведущих, а значит лучше остальных в современных трендах. Многие из них мы адаптировали под программу «Вечеринка в стиле ТikTok party”.

Главные Преимущества нашей программы:

  • Программа постоянно обновляется.Мы добавляем современные тренды и отсеиваем уже устаревшие.
  • Качественный реквизит, который добавит праздничной атмосферы
  • Тематические пригласительные, которые можно прислать гостям.
Илья Юрьев тиктокер
Илья Юрьев, ведущий https://www.tiktok.com/@ilia_mafiozi

TikTok Party

Незабываемый День Рождения в стиле TikTok Party

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Все на одной волне

Наши ведущие найдут общий язык даже с тихоней

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Реквизит в наличии

Вам не нужно тратить время на поиски колонки, покупку очков или дискошара

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Родители в деле

У нас всегда есть конкурсы для активных родителей, которые также хотят принять участие

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Для любого возраста

Сценарии для трех возрастные категории: до 7 лет, от 7 до 10 лет, от 10+

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Немного о нас Наши преимущества

Праздник без забот

Все продумано до мелочей. Отдыхают и родители, и дети

Приглашения БЕСПЛАТНО

Каждому гостю мы подготовим пригласительные на торжество

Поможем в подборе места

Посоветуем хорошие заведения в  вашем районе города.

Посмотрите, сколько эмоций! Фотогалерея

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Честные отзывы благодарных родителей Отзывы о нас

Благодарю за наш праздник в стиле ™"Мафия" и дискотека. Переживала что рано для детей 8 лет, но всё прошло хорошо! Илья смог их объединить)) Был с детьми на одной волне)) В итоге всё прошло очень весело, гостям и имениннице очень понравилось! Илья не просто ведущий праздника , но координатор текущих вопросов от детей😄. Мало того, часть девочек остались влюблены в Илью 😄😄😄. Отдельное спасибо, что помогли с тортом трусихе-маме)))
Оксана Берштейн
Отличные ребята! детям в количестве 23 человек очень понравился зажигательный диско-праздник - и музыка была правильная, именно та, которую слушают сами дети, и ведущий смог скоординировать всех, и манекен-челлендж выглядел просто профессиональной постановкой 👌🏻 все остались довольны и посмеялись от души! большое спасибо за классный праздник! что ещё важно для меня, как для запаренного организацией родителя, - никаких проволочек, сбоев, тучи предварительных встреч и сложных согласований; все быстро, понятно, по звонку и ватсапу решили мгновенно! спасибо)
Nata Maksimova
Хочу выразить огромную благодарность Илье и Артёму , за суперический праздник нашего выпускного класса 🥳🥳🥳 Никто не остался равнодушным , детям все понравилось , и родителям тоже , мы вместе с Ильей проводим третье мероприятие и уверена не последнее. Спасибо 😉😉😉
Ирина Степанова
Илья, огромное спасибо за диско- вечеринку! Дети были в полном отрыве! День Рождения удался на все 100 %! Все организованно и пунктуально, никаких вопросов по организации! А ваши чемоданчики - это вообще 🔥🔥🔥Дети счастливы- родители довольны!
Екатерина Недобежкова
Хочу поблагодарить Вас за чудесный день рождения! Заказывала детскую мафию + танцевальную вечеринку. Дети, а их было 11!!! остались в полном восторге, сын перед сном сказал, спасибо мама я был сегодня самым счастливым 😊😊😊 а это дорогого стоит! Илья быстро и непринужденно нашел общий язык с детьми и они с увлечением провели 2 раунда в Мафию, а потом с удовольствием потанцевали! У меня была затруднительная ситуация: негде было провести праздник и Илья помог найти подходящее заведение. В общем впечатления только положительные!!!! Ваш контакт уже передала другой маме)) так что ждите новых заказов)
Юлия Савостицкая
Большое спасибо Илье за подаренный праздник моей дочке Станиславе! Мечта сбылась — день рождения прошел весело и незабываемо, дискотека у нас была самая крутая...Дочка сказала,что это был самый лучший день в ее жизни...и все благодаря Илье! Все очень понравилось, довольные были не только дети но и взрослые!!!Спасибо!
Ольга Розова

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