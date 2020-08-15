ТикТок — социальная сеть, которая была признана самой быстрорастущей по число скачиваний приложением 2019 Года. Согласно статистике, средний возраст пользователей составляет 10-16 лет. Среди подростков тикток популярен тем, что в этом приложении легко можно снять танцевальное видео, а также просто можно следить за своими кумирами, которых с каждым днём в тиктоке становится все больше
Мы молодая команда ведущих, а значит лучше остальных в современных трендах. Многие из них мы адаптировали под программу «Вечеринка в стиле ТikTok party”.
Главные Преимущества нашей программы:
Незабываемый День Рождения в стиле TikTok Party
Наши ведущие найдут общий язык даже с тихоней1
Вам не нужно тратить время на поиски колонки, покупку очков или дискошара3
У нас всегда есть конкурсы для активных родителей, которые также хотят принять участие2
Сценарии для трех возрастные категории: до 7 лет, от 7 до 10 лет, от 10+4
Все продумано до мелочей. Отдыхают и родители, и дети
Каждому гостю мы подготовим пригласительные на торжество
Посоветуем хорошие заведения в вашем районе города.